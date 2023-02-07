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Витяг про місце проживання можна отримати через "Дію": як це зробити

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 17:05
Витяг про місце проживання можна отримати через "Дію": як це зробити Фото: витяг про місце проживання можна отримати через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Громадяни України за допомогою застосунку "Дія" зможуть отримати витяг про місце проживання. Батьки також зможуть замовляти так довідку для своїх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

Для того, щоб згенерувати витяг необхідно зайти у застосунок та обрати пункт "Послуги". Після цього обрати "Довідки та витяги" та обрати "Витяг про місце проживання". Потім з'явиться надпис "Замовити витяг", потрібно натиснути на його.

Через декілька хвилин застосунок згенерує витяг, якщо інформація про людину міститься у реєстрі.

"Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал "Дія".

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