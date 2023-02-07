Витяг про місце проживання можна отримати через "Дію": як це зробити

Громадяни України за допомогою застосунку "Дія" зможуть отримати витяг про місце проживання. Батьки також зможуть замовляти так довідку для своїх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

Для того, щоб згенерувати витяг необхідно зайти у застосунок та обрати пункт "Послуги". Після цього обрати "Довідки та витяги" та обрати "Витяг про місце проживання". Потім з'явиться надпис "Замовити витяг", потрібно натиснути на його.

Через декілька хвилин застосунок згенерує витяг, якщо інформація про людину міститься у реєстрі.

"Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей", - сказано в повідомленні.