Под судом по делу Медведчука произошли стычки

Под судом собралось около сотни молодых людей спортивной наружности. Одна часть представляет националистические организации, вторая - "группу поддержки" Виктора Медведчука. Их разделяет кордон полиции специального назначения.

Ориентировочно в 12:40 группа националистов начала скандировать "Ану-ка, давай-ка, у***вай отсюда!" (кричалка футбольных ультрас, - ред.) и бросать в оппонентов дымовые шашки и бутылки.

Сторонники Медведчука бросали предметы в ответ. Однако противники не смогли прорвать кордон полиции, потому стычка не переросла в прямое столкновение.

Фото: стычки под судом по делу Медведчука (РБК-Украина)

На данный момент ситуации под судом спокойная. Полиция подтянула подкрепление на место событий.

Отметим, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Ему и Тарасу Козаку инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: