Судноплавство Ормузькою протокою буде таке ж, як до війни: Венс про прогрес з Іраном

Вашингтон досяг певного прогресу в переговорному процесі з Іраном та розраховує на відновлення вільного судноплавства Ормузькою протокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами віце-президента Джей Ді Венса, останніми днями Сполучені Штати досягли певного прогресу в переговорах з Іраном. Він зазначив, що Вашингтон використовує дипломатичні, економічні та військові інструменти, щоб досягти результату, який відповідатиме інтересам американців.

Водночас віцепрезидент США наголосив на важливості відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

"Ми хочемо, щоб судноплавство Ормузькою протокою знову стало таким, як було до війни", - заявив Венс.

Він також зазначив, що переговорний процес із Тегераном є складним і може потребувати додаткового часу.

За словами Венса, дипломатичні переговори іноді супроводжуються невдачами, перш ніж сторони досягають остаточного результату.

"Ми досягли певного прогресу за останні кілька днів. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти результату, який буде хорошим для американського народу", - сказав віцепрезидент США.

Венс додав, що Сполучені Штати продовжують використовувати всі доступні інструменти для досягнення своїх цілей у переговорах з Іраном.