Вашингтон достиг определенного прогресса в переговорном процессе с Ираном и рассчитывает на восстановление свободного судоходства по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам вице-ррпрезидена зззге Венса, в последние дни Соединенные Штаты добились определенного прогресса в переговорах с Ираном. Он отметил, что Вашингтон использует дипломатические, экономические и военные инструменты, чтобы добиться результата, отвечающего интересам американцев.

В то же время вице-президент США отметил важность восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив.

"Мы хотим, чтобы судоходство по Ормузскому проливу снова стало таким, как было до войны", - заявил Венс.

Он также отметил, что переговорный процесс с Тегераном сложный и может потребовать дополнительного времени.

По словам Венса, дипломатические переговоры иногда сопровождаются неудачами, прежде чем стороны достигают окончательного результата.

"Мы добились определенного прогресса за последние несколько дней. Я надеюсь, что мы сможем добиться результата, который будет хорошим для американского народа", - сказал вице-президент США.

Вэнс добавил, что Соединенные Штаты продолжают использовать все доступные инструменты для достижения своих целей в переговорах с Ираном.