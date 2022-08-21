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Судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию

Фото: Судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Валерия Полищук

Накануне вечеров и ирландский порт Фойнс прибыло судно с 33 тысячами тонн украинской кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Virgin Media News.

"В ближайшие дни ожидается продолжение работ по разгрузке и распределению украинского зерна с судна, пришвартованного в Лимерике. Судно Navi Star прибыло в порт Фойнс вчера с грузом в 33 тысячи тонн кукурузы", - говорится в сообщении.

Напомним, судно Navi Star вышло из одесского порта 5 августа.

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