RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Судно з українською кукурудзою прибуло до Ірландії

Фото: Судно з українською кукурудзою прибуло до Ірландії (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні вечорів до ірландського порту Фойнс прибуло судно з 33 тисячами тонн української кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Virgin Media News.

"Найближчими днями очікується продовження робіт з розвантаження і розподілу українського зерна з судна, пришвартованого в Лімерику. Судно Navi Star прибуло в порт Фойнс вчора з вантажем в 33 тисячі тонн кукурудзи", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, судно Navi Star вийшло з Одеського порту 5 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІрландіяпродовольственный кризис