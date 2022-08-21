Судно з українською кукурудзою прибуло до Ірландії

Напередодні вечорів до ірландського порту Фойнс прибуло судно з 33 тисячами тонн української кукурудзи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Virgin Media News.
"Найближчими днями очікується продовження робіт з розвантаження і розподілу українського зерна з судна, пришвартованого в Лімерику. Судно Navi Star прибуло в порт Фойнс вчора з вантажем в 33 тисячі тонн кукурудзи", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, судно Navi Star вийшло з Одеського порту 5 серпня.
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