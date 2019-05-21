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Судно-отель на Днепре в Киеве продадут с аукциона

Новости » Экономика    21.05.2019 - 16:24
Судно-отель на Днепре в Киеве продадут с аукциона
Фото: Отель Баккара (facebook.com bakkarahotel)

Отель на воде продают за 80 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги (аукцион) судно "Отель Баккара", что находится на балансе обанкротившегося АО "ВТБ БАНК". Об этом сообщатся на странице фонда в Facebook.

Как отмечается в сообщении, судно "Отель Баккара" построено в 2007 году, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в г. Киев. Судно используется в качестве гостиницы на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал и т.п.

По данным фонда, начальная цена лота - 83,7 млн грн, дата проведения аукциона - 31 мая 2019 года.

Судно-отель на Днепре в Киеве продадут с аукциона

Как сообщало РБК-Украина, 27 ноября 2018 года правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных.

Временная администрация работала в АО "ВТБ Банк" с 28 ноября до 18 декабря 2018 года. С 19 декабря 2018 начата ликвидация АО "ВТБ Банк".

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