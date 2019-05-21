Судно-готель на Дніпрі в Києві продадуть з аукціону

Фото: Готель Баккара (facebook.com bakkarahotel)

Готель на воді продають за 80 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги (аукціон) судно "Готель Баккара", що перебуває на балансі збанкрутілого "ВТБ БАНК". Про це повідомляться на сторінці фонду у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, судно "Готель Баккара" побудоване 2007 року, пришвартоване на річці Дніпро у районі Північно-західної частини Венеціанського острову у м. Київ. Судно використовується в якості готелю на воді, має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-зал тощо.

За даними фонду початкова ціна лоту - 83,7 млн грн, дата проведення аукціону - 31 травня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 листопада 2018 року правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Тимчасова адміністрація працювала в АТ "ВТБ Банк" з 28 листопада до 18 грудня 2018 року. З 19 грудня 2018 розпочата ліквідація АТ "ВТБ Банк".