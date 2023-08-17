UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Судно, яке вчора вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула сьогодні ввечері, - Reuters

Фото: судно, яке вчора вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула сьогодні ввечері (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Тетяна Степанова

Контейнеровоз "Joseph Schulte", який вчора вийшов з порту Одеси тимчасовим коридором, має прибути до Стамбула сьогодні ввечері.

Про це заявив речник німецької компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка володіє судном спільно з китайським банком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, наразі судно перебуває в румунських водах.

У компанії також повідомили, що весь екіпаж на борту в безпеці. Контейнеровоз вийшов з Одеського порту спеціальним коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України.

З порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди"

У вівторок, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з "зернової угоди".

Зазначається, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

Останній раз з порту Одеси в рамках "зернової угоди" судно виходило 16 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаСтамбулпортзерновий коридор