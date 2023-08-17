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Судно, яке вчора вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула сьогодні ввечері, - Reuters

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Четвер 17 серпня 2023 11:52
Судно, яке вчора вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула сьогодні ввечері, - Reuters Фото: судно, яке вчора вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула сьогодні ввечері (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Тетяна Степанова

Контейнеровоз "Joseph Schulte", який вчора вийшов з порту Одеси тимчасовим коридором, має прибути до Стамбула сьогодні ввечері.

Про це заявив речник німецької компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка володіє судном спільно з китайським банком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, наразі судно перебуває в румунських водах.

У компанії також повідомили, що весь екіпаж на борту в безпеці. Контейнеровоз вийшов з Одеського порту спеціальним коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України.

З порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди"

У вівторок, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з "зернової угоди".

Зазначається, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

Останній раз з порту Одеси в рамках "зернової угоди" судно виходило 16 липня.

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Одеса Стамбул порт зерновий коридор
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