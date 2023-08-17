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Судно, которое вчера вышло из порта Одессы, прибудет в Стамбул сегодня вечером - Reuters

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Четверг 17 августа 2023 11:52
Судно, которое вчера вышло из порта Одессы, прибудет в Стамбул сегодня вечером - Reuters Фото: судно, которое вчера вышло из порта Одессы, прибудет в Стамбул сегодня вечером (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Татьяна Степанова

Контейнеровоз "Joseph Schulte", который вчера вышел из порта Одессы временным коридором, прибудет в Стамбул сегодня вечером.

Об этом заявил спикер немецкой компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), владеющей судном совместно с китайским банком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сейчас судно находится в румынских водах.

В компании также сообщили, что весь экипаж на борту находится в безопасности. Контейнеровоз вышел из Одесского порта специальным коридором, установленным для гражданских судов из/в порты Украины.

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения"

Во вторник, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte". Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из "зернового соглашения".

Отмечается, что коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России. Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO).

Последний раз из порта Одессы в рамках "зернового соглашения" судно выходило 16 июля.

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Одесса Стамбул порт зерновой коридор
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