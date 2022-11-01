Судна з зерном під прапором Туреччини продовжують виходити з портів України, - Акар

Судна з українським продовольством під турецьким прапором і далі виходять з портів у Чорному морі, незважаючи на припинення участі Росії у "зерновій угоді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Туреччини Хулусі Акара.