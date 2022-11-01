Судна з зерном під прапором Туреччини продовжують виходити з портів України, - Акар

Судна з українським продовольством під турецьким прапором і далі виходять з портів у Чорному морі, незважаючи на припинення участі Росії у "зерновій угоді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Туреччини Хулусі Акара.
"З вчорашнього дня судна, які вийшли з українських портів і курсують у морі, продовжують свій шлях. Проблем з виходом кораблів під турецьким прапором немає. Вони й надалі виходитимуть", - заявив Акар.
Також він зазначив, що прогрес у питанні продовження дії "зернової угоди" продовжується і Туреччина вже "має відповідні дані".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вийшла з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблям Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".
Після цього ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" і попередили про це Росію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.