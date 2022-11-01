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Суда с зерном под флагом Турции продолжают выходить из портов Украины, - Акар

Фото: Хулуси Акар, глава Минобороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суда с украинским продовольствием под турецким флагом и дальше выходят из портов в Черном море, несмотря приостановление участия России в "зерновой сделке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

"Со вчерашнего дня суда, которые вышли из украинских портов и курсируют в море, продолжают свой путь. Проблем с выходом кораблей под турецким флагом нет. Они и дальше будут выходить", - заявил Акар.

Также он отметил, что прогресс в вопросе продления действия "зерновой сделки" продолжается и Турция уже "имеет соответствующие данные".

Напомним, ранее стало известно, что Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за того, что "Украина нанесла удар по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте".

После этого ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" и предупредили об этом Россию.

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ТурцияВойна России против Украины