Суда с зерном под флагом Турции продолжают выходить из портов Украины, - Акар

Суда с украинским продовольствием под турецким флагом и дальше выходят из портов в Черном море, несмотря приостановление участия России в "зерновой сделке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акара.