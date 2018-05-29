Судмедэкспертиза по убийству Бабченко будет происходить завтра

Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи

Судебно-медицинская экспертиза по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко будет происходить завтра 30 мая. Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент канала ATR с места событий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следователь подтвердил, что Бабченко был убит. Выстрел был совершен в спину. От следователя узнали, что судмедэкспертиза будет происходить завтра, и только завтра смогут узнать, из какого оружия стреляли. Подтвердили также информацию, что врачи боролись за его жизнь, но его сердце остановилось в карете скорой помощи", - сообщил корреспондент ATR во время включения с места событий.

Напомним, сегодня вечером в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Жена журналиста находится в шоковом состоянии.