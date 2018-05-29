Судмедекспертиза щодо вбивства Бабченка буде відбуватися завтра

Серце журналіста зупинилося в кареті швидкої допомоги

Судово-медична експертиза за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченка відбуватиметься завтра 30 травня. Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент каналу ATR з місця подій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Слідчий підтвердив, що Бабченко був убитий. Постріл був здійснений у спину. Від слідчого дізналися, що судмедекспертиза буде відбуватися завтра, і лише завтра зможуть дізнатися, з якої зброї стріляли. Підтвердили також інформацію, що лікарі боролися за його життя, але його серце зупинилося в кареті швидкої допомоги", - повідомив кореспондент ATR під час включення з місця подій.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві вбили журналіста Аркадія Бабченка.

Керівник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченка могла бути його професійна діяльність.

Дружина журналіста перебуває у шоковому стані.