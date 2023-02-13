Судитимуть кримського колаборанта, який забезпечував лікування російських військових

"Встановлено, що обвинувачуваний організував забезпечення необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та спеціальним автотранспортом російські військові формування, які беруть участь у війні проти України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових.

"Загалом після окупації пів острова російськими ЗС обвинувачуваний обіймав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади. Зокрема, головного лікаря Судакської міської лікарні, пізніше - "першого заступника міністра охорони здоров’я РК". У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров’я Республіки Крим", - уточнює прокуратура.

Дії "міністра" кваліфіковані за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.