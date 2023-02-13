Будут судить крымского коллаборанта, который обеспечивал лечение российских военных

"Установлено, что обвиняемый организовал обеспечение необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и специальным автотранспортом российские военные формирования, участвующие в войне против Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, глава оккупационного ведомства всячески поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и подстраивает работу системы здравоохранения под нужды российских военных.

"В целом после оккупации полуострова российскими ВС обвиняемый занимал разные должности в незаконно созданных оккупационных органах власти. В частности, главного врача Судакской городской больницы, позже - "первого заместителя министра здравоохранения РК". В июле 2022 года он добровольно занял должность "министра" здравоохранения Республики Крым", - уточняет прокуратура.

Действия "министра" квалифицированы по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.