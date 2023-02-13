Будут судить крымского коллаборанта, который обеспечивал лечение российских военных
Следственные органы направили в суд обвинительный акт относительно оккупационного министра здравоохранения Республики Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополь.
"Установлено, что обвиняемый организовал обеспечение необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и специальным автотранспортом российские военные формирования, участвующие в войне против Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, глава оккупационного ведомства всячески поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и подстраивает работу системы здравоохранения под нужды российских военных.
"В целом после оккупации полуострова российскими ВС обвиняемый занимал разные должности в незаконно созданных оккупационных органах власти. В частности, главного врача Судакской городской больницы, позже - "первого заместителя министра здравоохранения РК". В июле 2022 года он добровольно занял должность "министра" здравоохранения Республики Крым", - уточняет прокуратура.
Действия "министра" квалифицированы по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
РБК-Украина сегодня сообщила, что коллаборант из Луганской области устроился в представительство Красного Креста в Киеве. Он планировал под видом волонтера сбежать из Украины.
Напомним, в Киевской области задержан псевдоволонтер, который создал благотворительный фонд, чтобы за деньги вывозить военнообязанных за границу.
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