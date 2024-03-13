Судитимуть колишню українську чемпіонку світу з сумо: збирала гроші на війну проти України

З 2016 року обвинувачена почала виступати у складі збірної РФ. Проте після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях зробила перерву в кар’єрі.

Слідство встановило, що вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму, який підтримував армію окупантів.

Зокрема обвинувачена неодноразові збирала кошти для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Крім того, спортсменка неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи.

Спеціальне досудове розслідування проводила СБУ.