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Судитимуть колишню українську чемпіонку світу з сумо: збирала гроші на війну проти України

Фото: Обвинувачена у пособництві державі-агресору (pgo.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

До суду скеровано обвинувальний акт проти колишньої української спортсменки з тимчасово окупованого Криму, багаторазової чемпіонки Європи та світу із сумо. Її звинувачують у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

З 2016 року обвинувачена почала виступати у складі збірної РФ. Проте після заборони  російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях зробила перерву в кар’єрі.

Слідство встановило, що вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму, який підтримував армію окупантів.

Зокрема обвинувачена неодноразові збирала кошти для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Крім того, спортсменка неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи.

Спеціальне досудове розслідування проводила СБУ.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засудили жителя Харкова, який добровільно співпрацював з РФ та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України.

Крім того, 15 лютого жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці. Він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.

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