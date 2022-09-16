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Судье Верховного суда приостановили доступ к гостайне из-за возможного гражданства РФ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вчера была обнародована информация о возможном наличии паспорта РФ у главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховного суда.

Главы Верховного суда Всеволод Князев комментируя возможное наличие паспорта РФ у его заместителя заявил, что Верховный суд всегда стоит на основе верховенства права и справедливости, соответственно, осуждает любые проявления коллаборационизма в государстве и в судебной системе и готов бороться с такими явлениями.

"В случае официального подтверждения в установленный законом способ этой информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется. Верховный суд будет действовать способом, определенным Конституцией и законами Украины, в соответствии с решением Высшего совета правосудия и других привлеченных органов", - заявил Князев.

По его словам, правоохранители уже привлечены к расследованиям обнародованной информации, а на этот период доступ к государственной тайне главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда приостановлен.

Напомним, что в Украине был подготовлен законопроект о наказании за получение паспорта РФ.

Позже были раскрыты детали возможного наказания . Украинские госслужащие могут получить до 15 лет лишения свободы за российское гражданство.

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