Судьи на съезде избрали трех членов Высшего совета правосудия: кто они

Съезд судей сегодня, 9 марта, избрал трех членов Высшего совета правосудия. Завтра на съезде судей состоится еще одно голосование.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
На сегодняшнем съезде судей были избраны членами ВСП следующие кандидаты:
Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда;
Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда;
Суховий Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
Эти судьи уже приняли присягу члена ВСП.
Кроме того, на завтрашнем собрании судьи снова проголосуют за следующих кандидатов:
Голосование проходит тайно.
Напомним, в Киеве сегодня протестовали против съезда судей. На съезде планировалось назначить нескольких судей Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.
Добавим, послы стран G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд.