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Судьи на съезде избрали трех членов Высшего совета правосудия: кто они

Автор: Дмитрий Левицкий

Съезд судей сегодня, 9 марта, избрал трех членов Высшего совета правосудия. Завтра на съезде судей состоится еще одно голосование.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

На сегодняшнем съезде судей были избраны членами ВСП следующие кандидаты:

  • Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда;

  • Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда;

  • Суховий Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Эти судьи уже приняли присягу члена ВСП.

Кроме того, на завтрашнем собрании судьи снова проголосуют за следующих кандидатов:

  • Панасюка Александра Сергеевича - судью Винницкого апелляционного суда;
  • Плахтий Инну Борисовну - судью Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Голосование проходит тайно.

Напомним, в Киеве сегодня протестовали против съезда судей. На съезде планировалось назначить нескольких судей Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Добавим, послы стран G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд.

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Новости Украины голосованиеСуд
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