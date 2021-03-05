В G7 призвали отложить назначения в КСУ и Высшей совет правосудия

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд. Процесс хотят придержать до установления прозрачных процессов отбора.

Послы G7 встретились с председателями Верховного суда и Совета судей. В G7 заявили, что важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добросовестности, этичности и квалифицированности кадров, что получают назначения в судебной системе.

"С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - говорится в заявлении.