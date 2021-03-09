Судді на з'їзді обрали трьох членів Вищої ради правосуддя: хто вони

З'їзд суддів сьогодні, 9 березня, обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Завтра на з'їзді суддів відбудеться ще одне голосування.
Про це повідомила прес-служба ВРП.
На сьогоднішньому з'їзді суддів були обрані членами ВРП наступні кандидати:
Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду;
Саліхов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду;
Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
Ці судді вже склали присягу члена ВРП.
Крім того, на завтрашньому зібранні судді знову проголосують за наступних кандидатів:
Голосування відбувається таємно.
Нагадаємо, у Києві сьогодні протестували проти з'їзду суддів. На з'їзді планувалося призначити кількох суддів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.
Додамо, посли країн G7 закликали відкласти призначення у Вищу раду правосуддя та Конституційний суд.