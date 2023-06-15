Суди, партії, чиновники, банки: кому найбільше не довіряють українці

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра:

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (не довіряють їй 49,5%, тоді як довіряють - 27%),

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (49% і 26,5%),

уряду України (49% і 39%),

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (49% і 30%),

профспілкам (42% і 26%).

Довіра

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до:

Збройних сил України (їм довіряють 93% опитаних),

добровольчих загонів (86%),

президента України (83%),

Національної гвардії України (83%),

волонтерських організацій (82%),

Державної служби з надзвичайних ситуацій (80%),

Державної прикордонної служби (79%),

Міністерства оборони України (75%),

Служби безпеки України (66%),

громадських організацій (61%),

церкви (61%),

Національної поліції (59%),

голови міста (селища, села), в якому живе респондент (58%),

ради міста (селища, села), в якому живе респондент (55%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до ЗМІ України (відповідно 49% і 37,5%), до уповноваженого Верховної ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 46% і 28%), до Національного банку України (відповідно 46% і 37%).

Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.