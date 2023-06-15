Суди, партії, чиновники, банки: кому найбільше не довіряють українці

Наприкінці травня 2023 року більшість респондентів висловлюють недовіру судовій системі загалом (не довіряють 70%), політичним партіям (69%), державному апарату, чиновникам (66%), прокуратурі (58%), комерційним банкам (56%), Верховній раді (55%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра:
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до:
Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до ЗМІ України (відповідно 49% і 37,5%), до уповноваженого Верховної ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 46% і 28%), до Національного банку України (відповідно 46% і 37%).
Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (83,5%), голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма (63%), телеведучого Сергія Притули (56%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (51%).
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