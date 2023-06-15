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Суди, партії, чиновники, банки: кому найбільше не довіряють українці

Фото: судам не довіряють 70% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці травня 2023 року більшість респондентів висловлюють недовіру судовій системі загалом (не довіряють 70%), політичним партіям (69%), державному апарату, чиновникам (66%), прокуратурі (58%), комерційним банкам (56%), Верховній раді (55%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра:

  • Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (не довіряють їй 49,5%, тоді як довіряють - 27%),
  • Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (49% і 26,5%),
  • уряду України (49% і 39%),
  • Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (49% і 30%),
  • профспілкам (42% і 26%).

Довіра

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до:

  • Збройних сил України (їм довіряють 93% опитаних),
  • добровольчих загонів (86%),
  • президента України (83%),
  • Національної гвардії України (83%),
  • волонтерських організацій (82%),
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій (80%),
  • Державної прикордонної служби (79%),
  • Міністерства оборони України (75%),
  • Служби безпеки України (66%),
  • громадських організацій (61%),
  • церкви (61%),
  • Національної поліції (59%),
  • голови міста (селища, села), в якому живе респондент (58%),
  • ради міста (селища, села), в якому живе респондент (55%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до ЗМІ України (відповідно 49% і 37,5%), до уповноваженого Верховної ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 46% і 28%), до Національного банку України (відповідно 46% і 37%).

Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (83,5%), голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма (63%), телеведучого Сергія Притули (56%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (51%).

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