Суды, партии, чиновники, банки: кому больше всего не доверяют украинцы

В конце мая 2023 года большинство респондентов выражают недоверие судебной системе в целом (не доверяют 70%), политическим партиям (69%), государственному аппарату, чиновникам (66%), прокуратуре (58%), коммерческим банкам (56%), Верховной раде (55%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .
Также чаще высказывается недоверие, чем доверие:
Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается:
Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к СМИ Украины (соответственно 49% и 37,5%), к уполномоченному Верховной рады по правам человека (омбудсмену) (46% и 28%), Национальному банку Украины (46% и 37 %).
Опрос Центра Разумкова проведен с 23 по 31 мая 2023 среди 2020 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, чаще всего респондентами высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (83,5%), главе Николаевской ОГА Виталию Киму (63%), телеведущему Сергею Притулу (56%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (51 %).
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