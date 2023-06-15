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Суды, партии, чиновники, банки: кому больше всего не доверяют украинцы

Фото: судам не доверяют 70% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце мая 2023 года большинство респондентов выражают недоверие судебной системе в целом (не доверяют 70%), политическим партиям (69%), государственному аппарату, чиновникам (66%), прокуратуре (58%), коммерческим банкам (56%), Верховной раде (55%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие:

  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре (не доверяют ей 49,5%, тогда как доверяют - 27%),
  • Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) (49% и 26,5%),
  • правительства Украины (49% и 39%),
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) (49% и 30%),
  • профсоюзам (42% и 26%).

Доверие

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается:

  • Вооруженных силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),
  • добровольческим отрядам (86%),
  • президенту Украины (83%),
  • Национальной гвардии Украины (83%),
  • волонтерским организациям (82%),
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (80%),
  • Государственной пограничной службе (79%),
  • Министерству обороны Украины (75%),
  • Службе безопасности Украины (66%),
  • общественным организациям (61%),
  • церкви (61%),
  • Национальной полиции (59%),
  • главе города (поселка, села), в котором живет респондент (58%),
  • совету города (поселка, деревни), в котором живет респондент (55%).

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к СМИ Украины (соответственно 49% и 37,5%), к уполномоченному Верховной рады по правам человека (омбудсмену) (46% и 28%), Национальному банку Украины (46% и 37 %).

Опрос Центра Разумкова проведен с 23 по 31 мая 2023 среди 2020 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, чаще всего респондентами высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (83,5%), главе Николаевской ОГА Виталию Киму (63%), телеведущему Сергею Притулу (56%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (51 %).

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