Суды, партии, чиновники, банки: кому больше всего не доверяют украинцы

В конце мая 2023 года большинство респондентов выражают недоверие судебной системе в целом (не доверяют 70%), политическим партиям (69%), государственному аппарату, чиновникам (66%), прокуратуре (58%), коммерческим банкам (56%), Верховной раде (55%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие:

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (не доверяют ей 49,5%, тогда как доверяют - 27%),

Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) (49% и 26,5%),

правительства Украины (49% и 39%),

Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) (49% и 30%),

профсоюзам (42% и 26%).

Доверие

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается:

Вооруженных силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),

добровольческим отрядам (86%),

президенту Украины (83%),

Национальной гвардии Украины (83%),

волонтерским организациям (82%),

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (80%),

Государственной пограничной службе (79%),

Министерству обороны Украины (75%),

Службе безопасности Украины (66%),

общественным организациям (61%),

церкви (61%),

Национальной полиции (59%),

главе города (поселка, села), в котором живет респондент (58%),

совету города (поселка, деревни), в котором живет респондент (55%).

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к СМИ Украины (соответственно 49% и 37,5%), к уполномоченному Верховной рады по правам человека (омбудсмену) (46% и 28%), Национальному банку Украины (46% и 37 %).

Опрос Центра Разумкова проведен с 23 по 31 мая 2023 среди 2020 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.