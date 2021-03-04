Судьи КСУ не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку

В частности, замглавы суда Сергей Головатый занял место Тупицкого, на что получил замечание от судьи Александра Литвинова. В частности, Литвинов удивился и спросил, изменилась ли схема рассадки судей, на что Головатый заявил, что оставит "вопрос без ответа".

Литвинов призвал Головатого занять свое место, но тот не ответил и продолжил вести заседание на месте Тупицкого.

После отстранения главы КСУ на заседаниях председательствует его заместитель Сергей Головатый, но до 4 марта он делал это со своего места.