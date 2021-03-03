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Верховный суд отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение Тупицкого

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 17:48
Верховный суд отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение Тупицкого Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кассационный суд в составе Верховного суда отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Причина - истечение сроков для такого обжалования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

В постановлении указано, что для обращения в суд по этому делу устанавливается месячный срок.

"Истец обратился в суд 26 февраля 2021, однако срок обжалования указа президента Украины закончился 29 января 2021", - отметили в Верховном суде.

Также сообщается, что истцу предоставили время для устранения недостатков искового заявления путем подачи заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.

До этого Тупицкий уже пытался обжаловать свое отстранение, но 3 февраля Верховный суд отказал в открытии производства, поскольку иск не подлежал рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

Кроме того, в суд передали протокол в отношении того, что глава КСУ не задекларировал купленную в оккупированном Крыму землю.

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