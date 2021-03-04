Судді КСУ не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку

Зокрема, заступник голови суду Сергій Головатий зайняв місце Тупицького, на що отримав зауваження від судді Олександра Литвинова. Зокрема, Литвинов здивувався і запитав, чи змінилася схема розсадки суддів, на що Головатий заявив, що залишить "питання без відповіді".

Литвинов закликав Головатого зайняти своє місце, але той не відповів і продовжив вести засідання на місці Тупицького.

Після відсторонення голови КСУ на засіданнях головує його заступник Сергій Головатий, але до 4 березня він робив це зі свого місця.