Мерц порівняв Путіна з Гітлером: якщо Україна впаде, він не зупиниться

Мерц нагадав 1938 рік, коли Франція та Велика Британія змусили Чехословаччину поступитися Судетською областю на користь нацистської Німеччини та Гітлера. Париж та Лондон думали, що це дозволить не допустити війни у Європі.

Проте вони помилилися: поступка частиною територій Чехословаччини не зменшила апетитів Гітлера: всього через пів року, в березні 1939, Німеччина окупувала залишки Чехословаччини, порушивши усі свої обіцянки.

З огляду на події минулого, немає жодних причин думати що поступка у вигляді територій Донбасу задовольнить апетити російського диктатора Путіна, як поступки Мюнхенської угоди 1938 року не задовольнили Гітлера.

"Це російська агресивна війна проти України - і проти Європи. І якщо Україна впаде, війна не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться", - резюмував канцлер.