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Судебный процесс по MH17 покажут в прямом эфире

Новости » Общество     29.11.2019 - 18:28
Судебный процесс по MH17 покажут в прямом эфире
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

В судебных заседаниях смогут участвовать иностранные наблюдатели

Судебный процесс по делу о катастрофе MH17, который стартует в марте 2020 года, покажут в прямом эфире. Об этом сообщает нидерландское издание nos.nl.

Сообщается, что судебные заседания будут проходить в комплексе "Схипхол" в 40 км от Гааги. Ожидается большой международный интерес к процессу и участие около тысячи человек. Так как здание не способно вместить всех желающих, будет организована прямая трансляция всех заседаний.

Также сообщается, что на следующей неделе стартует строительство пресс-центра с рабочими местами для 300 журналистов. В то же время публичная галерея в зале судебных заседаний будет предназначена для иностранных наблюдателей.

Напомним, ранее сообщалось, что международное следствие по делу MH17 опубликовало разговоры помощника президента России Владислава Суркова с боевиками. Записи подтверждают, что российские власти координировали действия боевиков на Донбассе, а также осуществляли их снабжение.

Ранее также сообщалось, что рассмотрение дела "Украина против Российской Федерации" в Международном суде ООН может повлиять вопрос о создании трибунала по делу MH17 в рамках Совета безопасности ООН.

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