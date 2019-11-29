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Судовий процес щодо MH17 покажуть в прямому ефірі

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 18:28
Судовий процес щодо MH17 покажуть в прямому ефірі
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

В судових засіданнях зможуть брати участь іноземні спостерігачі

Судовий процес у справі про катастрофу MH17, який стартує в березні 2020 року, покажуть у прямому ефірі. Про це повідомляє голландське видання nos.nl.

Повідомляється, що судові засідання будуть проходити в комплексі "Схіпхол" в 40 км від Гааги. Очікується великий міжнародний інтерес до процесу та участь близько тисячі осіб. Так як будівля не здатна вмістити всіх охочих, буде організована пряма трансляція всіх засідань.

Також повідомляється, що на наступному тижні стартує будівництво прес-центру з робочими місцями для 300 журналістів. У той же час публічна галерея в залі судових засідань буде призначена для іноземних спостерігачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародне слідство по справі MH17 опублікувало розмови помічника президента Росії Владислава Суркова з бойовиками. Записи підтверджують, що російська влада координувала дії бойовиків на Донбасі, а також здійснювала їх постачання.

Раніше також повідомлялося, що розгляд справи "Україна проти Російської Федерації" в Міжнародному суді ООН може вплинути питання про створення трибуналу по справі MH17 в рамках Ради безпеки ООН.

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