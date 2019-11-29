Судебные процессы вокруг "Укртелекома" не способствуют привлечению инвестиций, - адвокат

Быстрое и окончательное завершение судебной эпопеи по "Укртелекому" станет позитивным сигналом для инвесторов, которых хочет привлечь в Украину власть. Такое мнение высказала адвокат, управляющий партнер Адвокатского обьединения WinnerLex Анна Винниченко в своем блоге.

Она напомнила, что недавно президент Владимир Зеленский заверил иностранных инвесторов в готовности их поддерживать и способствовать позитивному инвестиционному климату. Однако адвокат отметила, что самым лучшим сигналом для инвесторов станет завершение судебных процессов вокруг ранее проданных государственных объектов, в частности "Укртелекома".

"Крупнейшими же маркерами для потенциального инвестора становятся кейсы не местного, а государственного значения, которые реально отражают именно государственную политику. Как один из показательных примеров можно привести ситуацию с "Укртелекомом", вокруг которого уже три года идут судебные баталии. Исковые требования Фонда госимущества направлены на возвращение пакета акций в государственную собственность якобы из-за невыполнения двух (!) из пятидесяти (!) условий приватизационного договора купли-продажи. В терминологии же инвесторов этот процесс имеет весьма неприглядное определение – "реприватизация" и является для них плохим сигналом относительно реального инвестиционного климата", - написала Винниченко.

Она отметила, что любой инвестор хочет правовой определенности по обьекту своего права собственности и процедур их защиты государством, в том числе, и судебной ветвью власти. Трехлетний судебный марафон "Укртелекома" свидетельствует об отсутствии такой определенности и нехватки даже у высшей судебной инстанции воли поставить точку в этой истории.

Винниченко обратила внимание, что претензии Фонда госимущества к инвестору вызывают много вопросов, ведь выполнение инвестором своих обязательств по созданию телекоммуникационной сети спецназначения подтвердил Верховный суд, а объем инвестиций владельца "Укртелекома" в развитие компании значительно превысил его обязательства по приватизационному договору.

"Из материалов дела и выводов Верховного суда следует, что инвестор полностью выполнил, а государство в лице уполномоченных органов даже фактически уже пользуется этой телекоммуникационной сетью, однако отказывается юридически оформить принятие сети в пользование без каких-либо оснований. Относительно якобы невыполнения обязательств по инвестированию, то во время рассмотрения дела инвестор предоставил суду исчерпывающие доказательства, в том числе, аудиторские отчеты, инвестиции за пять лет более чем 800 миллионов долларов США в развитие компании, которая стала показывать прибыль", - написала Винниченко.

По ее мнению, судебная эпопея по "Укртелекому" не способствует развитию компании и привлечению инвестиций, которые ей очень нужны, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке телекоммуникационных услуг Так же как и для привлечения инвестиций в Украину.

"Способствуют ли бесконечные судебные процессы дальнейшему инвестированию в "Укртелеком"? Вопрос не риторический и ответ для всех очевиден. Итак быстрое и окончательное решение дела "Укртелекома" необходимо государству для того, чтобы сделать его положительным сигналом для потенциальных инвесторов и дать новый толчок развитию и инвестициям в сфере телекоммуникаций", - написала Винниченко.

Как известно, Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что возможное возвращение в госсобственность "Укртелекома" может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движения инвестиций в частный сектор. Чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии.