Судові процеси навколо "Укртелекому" не сприяють залученню інвестицій, - адвокат

Швидке і остаточне завершення судової епопеї щодо "Укртелекому" стане позитивним сигналом для інвесторів, яких прагне залучити в Україну влада. Таку думку висловила адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання WinnerLex Ганна Винниченко у своєму блозі.

Вона нагадала, що нещодавно президент Володимир Зеленський запевнив іноземних інвесторів у готовності їх підтримувати та сприяти позитивному інвестиційному клімату. Проте адвокат наголосила, що найкращим сигналом для інвесторів стане завершення судових процесів довкола раніше проданих державних об'єктів, зокрема "Укртелекому".

"Найбільшими ж маркерами для потенційного інвестора стають кейси не місцевого, а державного значення, які реально відображають саме державну політику. Як один з показових прикладів можна навести ситуацію з Укртелеком, навколо якого вже три роки точаться судові баталії. Позовні вимоги Фонду держмайна спрямовані на повернення пакету акцій у державну власність начебто через невиконання двох (!) з п'ятдесяти (!) умов приватизаційного договору купівлі-продажу. В термінології ж інвесторів цей процес має досить непривабливе визначення – "реприватизація" і є для них поганим сигналом щодо реального інвестиційного клімату", - написала Винниченко.

Вона зазначила, що будь-який інвестор хоче правової визначеності щодо об'єкту свого права власності та процедур їх ефективного захисту державою, в тому числі, і судовою гілкою влади. Трирічний судовий марафон "Укртелекому" свідчить про відсутність такої визначеності та недостатності навіть у вищої судової інстанції волі поставити крапку в цій історії.

Винниченко звернула увагу, що претензії Фонду держмайна до інвестора викликають багато запитань, адже виконання інвестором своїх зобов'язань щодо створення телекомунікаційної мережі спецпризначення підтвердив Верховний суд, а обсяг інвестицій власника "Укртелекому" в розвиток компанії значно перевищив його зобов'язання за приватизаційним договором.

"З матеріалів справи та висновків Верховного суду випливає, що інвестор насправді повністю виконав, а держава в особі уповноважених органів навіть фактично вже користується цією телекомунікаційною мережею, однак відмовляється юридично оформити прийняття мережі в користування без будь-яких підстав. Щодо начебто невиконання зобов'язань з інвестування, то під час розгляду справи інвестор надав суду ґрунтовні докази, в тому числі, аудиторські звіти, про інвестування за п'ять років більш ніж 800 мільйонів доларів США в розвиток компанії, яка стала показувати прибуток", - написала Винниченко.

На її думку, судова епопея щодо "Укртелекому" не сприяє розвитку компанії та залученню інвестицій, які їй дуже потрібні, щоб залишатись конкурентоспроможною на ринку телекомунікаційних послуг. Так само як і для залучення інвестицій в Україну.

"Чи сприяють нескінченні судові процеси подальшому інвестуванню в "Укртелеком"? Питання не риторичне і відповідь для усіх очевидна. Отже швидке і остаточне вирішення справи "Укртелекому" необхідно державі для того, щоб зробити її позитивним сигналом для потенційних інвесторів та надати новий поштовх розвитку та інвестиціям у сфері телекомунікацій", - написала Винниченко.

Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Раніше економіст Олексій Кущ заявив, що можливе повернення в держвласність "Укртелекому" може поставити хрест на інвестиційних планах уряду та руху інвестицій в приватний сектор. Щоб залучити інвестора, йому необхідно надати довгострокові гарантії.