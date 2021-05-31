Без судебной реформы Украина рискует повторить путь Беларуси, - Рудык

По ее словам, вероятно, что 1 июня парламент проголосует постановление по ситуации в Беларуси и осудит террористические действия режима Лукашенко. Украина должна ввести жесткие персональные санкции против окружения диктатора и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, убеждена Рудык.

При этом депутат подчеркнула, что Верховная рада должна сосредоточиться на системных реформах.

"Да, вопрос Беларуси очень важен. Но в то же время Украина должна развивать свои институты демократии и эффективного справедливого государства, чтобы не повторить однажды путь Беларуси. И поэтому мы в "Голосе" разочарованы тем, что с повестки дня этой недели пропала судебная реформа. Промедление с судебной реформой, попытки власти вместо реального обновления судов продать стране имитацию - безответственная потеря времени и больших возможностей для страны",- заявила Рудык.

По ее словам, "Голос" настаивает, что судебная реформа - одно из необходимых системных изменений, которые не могут ждать. Сегодня, напомнила депутат, украинским судам не доверяют 78% наших граждан, а иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебной власти преградой номер один для инвестиций - не налоги, не регулирование, даже не коррупцию, а именно судебную систему.

"Без судебной реформы путь к демократии и справедливости будет заблокирован. Без судебной реформы невозможно восстановить доверие инвесторов и обеспечить экономическое развитие. У "Голоса" есть план судебной реформы. Мы должны перезапустить Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Именно это - реальное обновление судебной системы через отбор добродетельных и профессиональных людей. Верховная Рада должна заниматься системными решениями. Системными реформами. Системными изменениями в Украине. Потому что без взвешенной стратегической политики страна все время будет бороться за выживание. Нам нужно развитие", - подытожила политик.