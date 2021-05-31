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Без судебной реформы Украина рискует повторить путь Беларуси, - Рудык

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 11:18
Без судебной реформы Украина рискует повторить путь Беларуси, - Рудык Фото: Кира Рудык (пресс-служба партии)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада должна сосредоточить свое внимание на системных реформах, в первую очередь - на судебной реформе.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык 31 мая в комментарии журналистам.

По ее словам, вероятно, что 1 июня парламент проголосует постановление по ситуации в Беларуси и осудит террористические действия режима Лукашенко. Украина должна ввести жесткие персональные санкции против окружения диктатора и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, убеждена Рудык.

При этом депутат подчеркнула, что Верховная рада должна сосредоточиться на системных реформах.

"Да, вопрос Беларуси очень важен. Но в то же время Украина должна развивать свои институты демократии и эффективного справедливого государства, чтобы не повторить однажды путь Беларуси. И поэтому мы в "Голосе" разочарованы тем, что с повестки дня этой недели пропала судебная реформа. Промедление с судебной реформой, попытки власти вместо реального обновления судов продать стране имитацию - безответственная потеря времени и больших возможностей для страны",- заявила Рудык.

По ее словам, "Голос" настаивает, что судебная реформа - одно из необходимых системных изменений, которые не могут ждать. Сегодня, напомнила депутат, украинским судам не доверяют 78% наших граждан, а иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебной власти преградой номер один для инвестиций - не налоги, не регулирование, даже не коррупцию, а именно судебную систему.

"Без судебной реформы путь к демократии и справедливости будет заблокирован. Без судебной реформы невозможно восстановить доверие инвесторов и обеспечить экономическое развитие. У "Голоса" есть план судебной реформы. Мы должны перезапустить Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Именно это - реальное обновление судебной системы через отбор добродетельных и профессиональных людей. Верховная Рада должна заниматься системными решениями. Системными реформами. Системными изменениями в Украине. Потому что без взвешенной стратегической политики страна все время будет бороться за выживание. Нам нужно развитие", - подытожила политик.

Напомним, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

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