Без судової реформи Україна ризикує повторити шлях Білорусі, - Рудик

За її словами, ймовірно, що 1 червня парламент проголосує постанову щодо ситуації в Білорусі та засудить терористичні дії режиму Лукашенка. Україна повинна запровадити й жорсткі персональні санкції проти оточення диктатора та всіх, хто був причетним до затримання літака в Мінську, переконана Рудик.

При цьому депутатка наголосила, що Верховна рада має зосередитися на системних реформах.

"Так, питання Білорусі дуже важливе. Але водночас Україна має розбудовувати свої інститути демократії та ефективної справедливої держави, щоб не повторити одного дня шлях Білорусі. І тому ми в "Голосі" розчаровані тим, що з порядку денного цього тижня пропала судова реформа. Зволікання з судовою реформою, спроби влади замість реального оновлення судів продати країні імітацію - безвідповідальна втрата часу та великих можливостей для країни", - заявила Рудик.

За її словами, "Голос" наполягає, що судова реформа - одна з необхідних системних змін, які не можуть чекати. Сьогодні, нагадала депутатка, українським судам не довіряють 78% наших громадян, а іноземні інвестори вперше за п'ять років назвали недовіру до судової влади перепоною номер один для інвестицій - не податки, не регулювання, навіть не корупцію, а саме судову систему.

"Без судової реформи шлях до демократії та справедливості буде заблоковано. Без судової реформи неможливо відновити довіру інвесторів та забезпечити економічний розвиток. У "Голосу" є план судової реформи. Ми маємо перезапустити Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Саме це — реальне оновлення судової системи через відбір доброчесних та професійних людей. Верховна Рада має займатися системними рішеннями. Системними реформами. Системними змінами в Україні. Бо без зваженої стратегічної політики країна весь час буде боротися за виживання. Нам потрібен розвиток", - підсумувала політикиня.