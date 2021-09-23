Судебная реформа: послы G7 призвали судей ускорить отбор кандидатов в Этический совет

"Послы продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в заявлении.

Послы G7 обратили внимание на то, что предложенный Советом судей график "не отражает важности и неотложности" судебной реформы.

"Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - отмечается в заявлении.

Отметим, этический совет будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. В нее входят, в частности, представители международных партнеров и судебной власти.