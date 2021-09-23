UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Судебная реформа: послы G7 призвали судей ускорить отбор кандидатов в Этический совет

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы государств "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу процесса внедрения судебной реформы в Украине. Дипломаты выразили беспокойство и разочарование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов G7 в Twitter.

"Послы продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в заявлении.

Послы G7 обратили внимание на то, что предложенный Советом судей график "не отражает важности и неотложности" судебной реформы.

"Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - отмечается в заявлении.

Отметим, этический совет будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. В нее входят, в частности, представители международных партнеров и судебной власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформаG7