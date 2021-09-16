ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков

Новина українською →
Киев, Четверг 16 сентября 2021 17:53
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков Фото: председатель Совета судей Богдан Монич (rsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента Украины состоялась встреча представителей власти, судей, послов ЕС и стран G7 по разблокированию судебной реформы. Говорили о завершении процесса создания Этического совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Участники встречи призвали Совет судей Украины избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить процесс его формирования. Глава Совета судей Богдан Монич в ответ пообещал, что делегаты будут избраны.

"Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем", - сказал он, добавив, что совет продолжит работу по этому вопросу.

В то же время глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что Совет судей, хоть и не смог избрать делегатов, но закон не нарушил.

"Они и впредь будут голосовать, пока не выберут этих лиц", - заявила она.

Однако ни глава Совета судей, ни глава Верховного суда не назвали сроков избрания делегатов в Этический совет.

Этический совет будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Напомним, на Банковой ожидали, что Этический совет будет сформирован до 11 сентября.

Однако Совет судей не смог на съезде избрать своих делегатов, после чего президент созвал встречу с судьями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформа Офис президента
NEWS
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться