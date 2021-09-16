Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
В Офисе президента Украины состоялась встреча представителей власти, судей, послов ЕС и стран G7 по разблокированию судебной реформы. Говорили о завершении процесса создания Этического совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Участники встречи призвали Совет судей Украины избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить процесс его формирования. Глава Совета судей Богдан Монич в ответ пообещал, что делегаты будут избраны.
"Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем", - сказал он, добавив, что совет продолжит работу по этому вопросу.
В то же время глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что Совет судей, хоть и не смог избрать делегатов, но закон не нарушил.
"Они и впредь будут голосовать, пока не выберут этих лиц", - заявила она.
Однако ни глава Совета судей, ни глава Верховного суда не назвали сроков избрания делегатов в Этический совет.
Этический совет будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.
Напомним, на Банковой ожидали, что Этический совет будет сформирован до 11 сентября.
Однако Совет судей не смог на съезде избрать своих делегатов, после чего президент созвал встречу с судьями.