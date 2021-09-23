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Судова реформа: посли G7 закликали суддів прискорити відбір кандидатів до Етичної ради

Автор: Дмитро Левицький

Посли держав "Великої сімки" (G7) зробили заяву з приводу процесу впровадження судової реформи в Україні. Дипломати висловили занепокоєння та розчарування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів G7 у Twitter.

"Посли продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - йдеться в заяві.

Посли G7 звернули увагу на те, що запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.

"Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної ради ВРП", - наголошується у заяві.

Зазначимо, Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. До неї входять, зокрема, представники міжнародних партнерів та судової влади.

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Судова реформаG7