Часть свидетелей по делу о госизмене вызвали уже более 10 раз

Председательствующий судья Владислав Девятко в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента сообщил, что Виктор Янукович и его адвокаты пропустили уже около 60 заседаний. Об этом Владислав Девятко заявил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Более 10 раз мы в способ, предусмотренный законом, вызвали свидетелей Азарова, Клюева и других. Свидетели в суд не явились. Также наверняка, уже есть около 60 судебных заседаний, которые проигнорировал обвиняемый Янукович, хотя он вполне осведомлен, что судебные заседания продолжаются", - сказал судья.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что суд по делу Януковича 17 июля продолжит допрос свидетелей защиты.

16 июля свидетель стороны защиты в деле о госизмене Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны Януковича Константин Кобзарь заявил, что в марте 2014 года экс-президент Украины обращался к президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину.