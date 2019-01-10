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В суде показали доказательства отношения Мартыненко к офшору, который получал откаты с "Энергоатома"

Новости » Политика    10.01.2019 - 23:34
В суде показали доказательства отношения Мартыненко к офшору, который получал откаты с "Энергоатома"
Фото: Николай Мартыненко (с выдкритих источников)

Прокуроры продемонстрировали свидетельства того, что экс-нардеп является бенефициарным владельцем указанной панамской компании

Сторона обвинения по делу Николая Мартыненко в суде показала документы, которые свидетельствуют о прямом отношеним экс-нардепа к офшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

По данным официального следствия, были получены взятки на общую сумму в 6,5 миллионов евро (эквивалент 70 миллионов гривен на момент транзакций).

В документах, которые прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко продемонстрировал коллегии судей, прямо указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании.

Как сообщается, прокуроры показали форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S. A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата Николая Мартыненко как конечного собственника компании. В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленка, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом".

Прокурор, который представлял эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и полученные в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева отказал стороне защиты экс-нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и Востгока, в признании недопустимыми доказательств по делу полученных от швейцарских правоохранителей.

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Новости Украины Николай МартыненкоЭнергоатомСудОфшор
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