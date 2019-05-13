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В суде оспорят лишение Луценко слова на согласительном совете ВР

Новости » Политика    13.05.2019 - 12:56
В суде оспорят лишение Луценко слова на согласительном совете ВР
Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)

Глава Рады заявил, что регламентировать работу парламента не имеют права никакие суды

Решение суда о запрете участия в заседании согласительного совета парламента представителю президента Ирине Луценко пока не вступило в силу, на него будет подана апелляция. Об этом заявил спикер Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что регламентировать работу Верховной рады Украины не имеют права никакие суды.

"Решение суда не вступило в действие. Подана апелляция. Хочу напомнить, что Конституционный суд Украины в свое время предоставил разъяснения. Регламентировать работу Верховной рады Украины не имеют права никакие суды. Поэтому приглашается к слову представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко", - заявил спикер Рады.

Напомним, ранее Окружной административный суд города Киева признал противоправным предоставление слова представителю президента в Верховной раде на заседаниях согласительного совета депутатских фракций.

Суд пришел к выводу, что, согласно закону Украины "О регламенте Верховной рады Украины", не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины.

Как писало РБК-Украина, Луценко стала представителем президента в Верховной раде с апреля 2017 года.

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Новости Украины Верховная РадаИрина Луценко
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