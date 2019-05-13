У суді оскаржать позбавлення Луценко слова на погоджувальній раді ВР

Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Глава Ради заявив, що регламентувати роботу парламенту не мають права жодні суди

Рішення суду щодо заборони участі у засіданні погоджувальної ради парламенту представнику президента Ірині Луценко наразі не набуло чинності, на нього буде подана апеляція. Про це заявив спікер Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій підкреслив, що регламентувати роботу Верховної ради України не мають права жодні суди.

"Рішення суду не вступило в дію. Подана апеляція. Хочу нагадати, що Конституційний суд України свого часу надав роз’яснення. Регламентувати роботу Верховної ради України не мають права жодні суди. Тому запрошується до слова представник президента у Верховній раді Ірина Луценко", - заявив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним надання слова представнику президента у Верховній раді на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій.

Суд прийшов до висновку, що, відповідно до закону України "Про регламент Верховної ради України", не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представникові президента України.

Як писало РБК-Україна, Луценко стала представником президента у Верховній раді з квітня 2017 року.