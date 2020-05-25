В суде обжаловали включение Минздравом коронавируса в список опасных болезней

Фото: Окружной админсуд Киева (facebook.com/OACK/640)

Подготовительное заседание по делу назначено на 6 июня

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску жителя Одессы к Министерству здравоохранения относительно включения коронавируса в список опасных болезней. Подготовительное заседание назначено на 6 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Как пояснили в суде, истец просит отменить приказ Минздрава, относительно включения COVID-19 в перечень опасных инфекционных и паразитарных болезней.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску жителя Одессы в Министерство здравоохранения Украины", - сообщили в ОАСК.

Также истец требует от министерства все документы, на основании которых было принято соответствующее решение.

Отмечается, что речь идет о приказе Минздрава №521 от 25 февраля 2020 года "О внесении изменения в Перечень особо опасных болезней, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей этих болезней".

Ранее РБК-Украина писало, что в ОАСК подали иск против правительств Китая и Украины относительно бездеятельности, которая привела к распространению COVID-19.

Позже, в посольстве Китая в Украине в ответ на данный иск сообщили, что КНР также является пострадавшей стороной.

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Автор: Игорь Литвиненко