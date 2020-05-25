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У суді оскаржили рішення МОЗ про включення коронавірусу в список небезпечних хвороб

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 15:31
У суді оскаржили рішення МОЗ про включення коронавірусу в список небезпечних хвороб
Фото: Окружний адмінсуд Києва (facebook.com/OACK/640)

Підготовче засідання по справі призначено на 6 червня

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом жителя Одеси до Міністерства охорони здоров'я щодо включення коронавіруса в список небезпечних хвороб. Підготовче засідання призначено на 6 червня.

Про це повідомили в прес-службі ОАСК.

Як пояснили в суді, позивач просить скасувати наказ Моз, щодо включення COVID-19 перелік небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом мешканця Одеси в Міністерство охорони здоров'я України", - повідомили в ОАСК.

Також позивач вимагає від міністерства всі документи, на підставі яких було прийнято відповідне рішення.

Наголошується, що мова йде про наказ Моз №521 від 25 лютого 2020 року "Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних хвороб, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб".

Раніше РБК-Україна писало, що у ОАСК подали позов проти урядів Китаю та України щодо бездіяльності, яка призвела до поширення COVID-19.

Пізніше, у посольстві Китаю в Україні у відповідь на позов повідомили, що КНР також є постраждалою стороною.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України искКоронавірус
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