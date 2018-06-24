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Интервью

В суде объяснили возобновление дела Злочевского

НовостиОбщество    24.06.2018 - 20:19
Фото: Николай Злочевский (burisma.com)
Фото: Николай Злочевский (burisma.com)

Суд восстановил дело, потому что не допросили нардепа Чорновол

Соломенский суд Киева отменил постановление прокурора о прекращении дела бывшего министра экологии Николая Злочевского, поскольку не допрошена заявитель - народный депутат Татьяна Черновол. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Соломенского суда Киева от 15 июня.

Сообщается, что 10 июня 2015 года Чорновол обратилась в Генеральную прокуратуру о неправомерных действиях должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами.

Так, в заявлении говорилось, что ведомство выдавало разрешения на разработку недр газа фирмам, которые контролировались министром Злочевским. В дальнейшем это дело расследовалось Национальным антикоррупционным бюро.

Позже, 1 августа 2017 года процессуальный руководитель - прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

По словам Чорновол, постановление о прекращении производства она получила только 2 мая 2018 года, что подтверждается сопроводительным письмом Национального антикоррупционного бюро.

Чорновол указывала, что не был допрошен экс-министр Злочевский, не была допрошена она как заявитель, а также не было проведено следственных и процессуальных действий на установление причиненного государству ущерба незаконной выдачей разрешений на пользование недрами и их фактической эксплуатации.

Основанием для отмены постановления о прекращении дела суд назвал именно то, что НАБУ не допросило Черновол как заявителя.

Напомним, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что им не сообщали о заседании суда по возобновлению расследования в отношении Злочевского.

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Теги публикации: Николай Злочевский, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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