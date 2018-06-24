У суді пояснили поновлення справи Злочевського

Суд поновив справу, тому що не допитали нардепа Чорновол

Солом'янський суд Києва скасував постанову прокурора про закриття справи колишнього міністра екології Миколи Злочевського, оскільки не допитаний заявник - народний депутат Тетяна Чорновол. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на постанову Солом'янського суду Києва від 15 червня.

Повідомляється, що 10 червня 2015 року Чорновол звернулася до Генеральної прокуратури щодо неправомірних дій посадових осіб Міністерства екології та природних ресурсів при видачі у 2010-2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами.

Так, у заяві говорилося, що відомство видавало дозволи на розробку надр газу фірм, які контролювалися міністром Злочевським. Надалі ця справа розслідувалася Національним антикорупційним бюро.

Пізніше, 1 серпня 2017 року процесуальний керівник - прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив кримінальну справу у зв'язку з відсутністю складу злочину.

За словами Чорновол, постанову про припинення провадження вона отримала тільки 2 травня 2018 року, що підтверджується супровідним листом Національного антикорупційного бюро.

Чорновол вказувала, що не був допитаний екс-міністр Злочевський, не була допитана вона як заявник, а також не було проведено слідчих та процесуальних дій на встановлення заподіяної державі шкоди незаконною видачею дозволів на користування надрами та їх фактичної експлуатації.

Підставою для скасування постанови про припинення справи суд назвав саме те, що НАБУ не допитало Чорновол як заявника.

Нагадаємо, раніше Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили що їм не повідомляли про засідання суду щодо поновлення розслідування щодо Злочевського.