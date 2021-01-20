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В суде объяснили, почему оправдали догхантера Святогора

Автор: Игорь Литвиненко

Шевченковский районный суд Киева объяснил, почему оправдал догхантера Алексея Святогора. Такое решение было принято из-за того, что сторона обвинения не доказала его причастность к инкриминируемому преступлению.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости с целью ее распространения (ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины).

"В ходе судебного разбирательства на основе представленных доказательств судом установлено, что Святогор, участвуя в радиоэфирах и в студиях телеканалов - во всех своих публичных высказываниях пропагандировал физическое уничтожение бездомных животных", - отметили в суде.

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В суде уточнили, что сами по себе такие высказывания на радиоэфирах и в студиях телеканалов не представляют ни объективной, ни субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений.

"Святогор, кроме непосредственного участия в теле- и радиопередачах… любых действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, не совершал. То есть, он напрямую не фиксировал техническими средствами соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал на любые носители информации и не распространял их", - пояснили в суде.

При этом суд отметил, что Святогора не обвиняли в рамках данного уголовного дела ни в убийстве животных, ни в жестоком обращении с ними.

Напомним, догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года. До того он был в розыске. Основанием для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак.

В понедельник, 18 января, Шевченковский суд оправдал Святогора, заявив, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

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