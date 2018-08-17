Дело догхантера Святогора направили в суд

Публичные выступления Святогора квалифицированы как такие, что пропагандируют культ насилия и жестокости к бездомным животным

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении догхантера Алексея Святогора. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

Как отмечается, согласно выводам экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства относительно Святогора, его публичные выступления и высказывания квалифицированы как такие, что пропагандируют культ насилия и жестокости к бездомным животным, а также призывы к убийству животных и подстрекательство других к совершению таких действий.

"В настоящее время стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного следствия и обвинительный акт в отношении указанного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В соответствии с санкциями статьи 300 Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется Святогору, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в июне текущего года суд Киева арестовал Святогора, которого подозревают в совершении преступления по ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений. Вместе с тем, по решению Апелляционного суда Киева мера пресечения Святогору была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что в августе в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными. Злоумышленника арестовал Киевский райсуд Одессы.